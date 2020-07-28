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28.07.2020 (08:48)

На Камчатке в пунктах базирования кораблей ТОФ началось переоборудование пирсовой зоны под современные плавучие причалы

На Камчатке в пунктах базирования кораблей и судов Войск и сил на Северо-востоке России началось переоборудование пирсовой зоны под плавучие причалы современного проекта.  

В бухтах Ильичева и Завойко специалисты приступили к установке новых плавучих причалов ПМ-61м1, изготовленных в Приморском крае на судостроительном заводе «Восточная верфь». Современные плавпирсы доставлены из Приморья буксирами предприятия для замены прежних, уже выслуживших установленный срок. Технические работы ведутся личным составом  отдела морской инженерной службы ТОФ и отделения плавучих причалов ОКВС.
К мероприятиям также привлечены плавучий кран СПК-150 и водолазный катер.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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