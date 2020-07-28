28.07.2020 (08:35)

Накануне 90-й годовщины образования ВДВ, Тульские десантники почтили память героев Вяземской воздушно-десантной операции в Смоленской области

В преддверии празднования 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск со дня образования Воздушно-десантных войск, командованием Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, совместно с администрацией Угранского района Смоленской области проведено торжественно-памятное мероприятие и возложение гирлянд и цветов к памятникам воинам-десантникам 4-го воздушно-десантного корпуса, геройски погибших в феврале 1942 года в ходе Вяземской воздушно-десантной операции.

Торжественно-памятные проведены в г. Угра и населённом пункте Желанья Смоленской области.

Также в местный краеведческий музей были переданы экспонаты найденные на раскопках, где когда-то доблестно сражался с врагом 4-й воздушно-десантный корпус.

Справочно:

В ходе Ржевско-Вяземской операции 1942 года, 4-й воздушно-десантный корпус, в период с 18 по 23 февраля 1942 года был задействован на Юхновском направлении (25 километров южнее Вязьмы), в тыл врага было десантировано 7373 парашютиста и 1524 грузовых контейнеров с боеприпасами и снаряжением.

Корпус действовал в тылу врага в полном отрыве от основных сил до июня 1942 года.

Воины-десантники своими действиями сковывали противника, срывая его планы наступления на Москву.

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