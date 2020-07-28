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28.07.2020 (08:25)

Около 100 новобранцев Камышинского соединения ВДВ совершили свой первый прыжок с парашютом

В Камышинском отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении около 100 военнослужащих, прибывших в воинскую часть в ходе весеннего призыва текущего года и прошедших предварительную подготовку, совершили свой первый в жизни учебно-тренировочный прыжок с парашютом из транспортного вертолета Ми-8.

Среди военнослужащих, совершавших свой первый прыжок с парашютом были также офицеры-выпускники вузов Минобороны России 2020 года, не имеющие парашютной подготовки и военнослужащие по контракту, прибывшие из запаса.

Прыжки совершались на парашютных системах Д-10 с высоты покидания воздушного судна – 800 м, при скорости десантирования более 160 км/ч.

После приземления командир соединения гвардии полковник Андрей Кондрашкин поздравил личный состав с совершением первого прыжка с парашютом.

Каждому военнослужащему, совершившему свой первый прыжок, в торжественной обстановке был вручен значок парашютиста.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Метки:
Воздушно-десантные войска , Воздушно-десантная подготовка
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