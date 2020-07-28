28.07.2020 (08:18)

В ВВО на 19 полигонах оборудованы места для выполнения упражнений «Армейской тактической стрельбы»

В ВВО на 19 полигонах оборудованы места для выполнения упражнений «Армейской тактической стрельбы». Подготовлено более 1 тысячи приспособлений для оборудования участков местности, изготовлено около 2 тысяч мишеней, в том числе более 500 качающихся.

Оборудование полигонов ВВО приспособлениями для выполнения упражнений «Армейской тактической стрельбы» позволило апробировать и внедрить новые упражнения стрельб из стрелкового оружия, провести занятия по огневой подготовке на новых элементах учебно-материальной базы, повысить скорость поражения целей из стрелкового оружия.

В Забайкальском крае на межвидовом полигоне «Цугол», в рамках лагерного сбора, с мотострелковыми и разведывательными подразделениями Восточного военного округа (ВВО) стартовали занятия по этому виду подготовки.

Занятия проходят по правилам огневого поединка с использованием, как основного, так и запасного стрелкового оружия, а также дополнительных элементов экипировки и снаряжения.

Особенностью нового вида подготовки военнослужащих является неожиданность угрожающих элементов, быстро меняющаяся боевая обстановка и, как следствие, отсутствие времени на раздумье и принятия решения на дальнейшие действия.

Тренировки проходят скоротечно, с элементами огневого противоборства и победой в нем, как правило, более быстрых, точных и тактически подготовленных бойцов.

Особенностью выполнения упражнения является боевая стрельба из автомата Калашникова с качающегося бревна, по качающейся мишени, из положения стоя, с колена, лежа на время.

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