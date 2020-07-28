28.07.2020 (08:13)

Военнослужащие ВВО применили средства РЭБ для перехвата управления БЛА на учении в Бурятии

В Республике Бурятия военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы танкового соединения Восточного военного округа, отработали задачи по защите объектов военной инфраструктуры и полевых командных пунктов от несанкционированных действий БПЛА условного противника методом перехвата управления и принудительной посадки.

Экипажи современного комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» выполнили задачи по обнаружению и анализу сигналов источников радиоизлучений, исходящими от БПЛА условного противника и осуществили блокировку управления летательным аппаратом для его захвата.

Тем самым специалисты РЭБ танкового соединения ВВО отработали задачи по прикрытию командных пунктов от воздействия технических средств разведки условного противника.

Всего в специальном учении приняло участие более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники.

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