Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.07.2020 (08:13)

Военнослужащие ВВО применили средства РЭБ для перехвата управления БЛА на учении в Бурятии

В Республике Бурятия военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы танкового соединения Восточного военного округа, отработали задачи по защите объектов военной инфраструктуры и полевых командных пунктов от несанкционированных действий БПЛА условного противника методом перехвата управления и принудительной посадки.

Экипажи современного комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» выполнили задачи по обнаружению и анализу сигналов источников радиоизлучений, исходящими от БПЛА условного противника и осуществили блокировку управления летательным аппаратом для его захвата.

Тем самым специалисты РЭБ танкового соединения ВВО отработали задачи по прикрытию командных пунктов от воздействия технических средств разведки условного противника.

Всего в специальном учении приняло участие более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false