28.07.2020 (08:10)

Специалисты радиоэлектронной борьбы ВВО проведут ряд тактико-специальных учений на полигонах Дальнего Востока

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, проведут ряд тактико-специальных учений на полигонах Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии в рамках стартовавшего полевого выхода.

В ходе учений расчеты отработают различные задачи, включая прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами условного противника, специальные задачи по подавлению аппаратуры на основе GPS и других систем спутниковой навигации, а также подавление средств сотовой связи. Особое внимание будет уделено отработке вопросов борьбы с беспилотными летательными аппаратами условного противника различных типов.

К мероприятиям боевой подготовки, которые продлятся до конца августа, привлечено около 400 военнослужащих, задействовано около 50 единиц специальной техники, в том числе станции современного комплекса «Борисоглебск-2», мобильные комплексы «Лесочек», а также недавно поступившие новейшие системы «Поле-21м».

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