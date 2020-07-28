28.07.2020 (08:07)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине стартовали полевые занятия с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты

Полевой выход подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Восточного военного округа стартовал на Сахалине.

На первом этапе полевого выхода, с военнослужащими пройдут занятия по совершенствованию полевой выучки отделений (расчетов, экипажей) с отработкой специальных задач, выполнению нормативов по тактико-специальной подготовке, а также боевому слаживанию взводов. В ходе второго этапа будет проведено боевое слаживание рот с практической отработкой специальных нормативов на машинах радиационной и химической разведки РХМ-4-01, автомобильной лаборатории АЛ-4, боевой разведывательно-дозорной машине (радиационно-химической) БРДМ-2РХ и авторазливочной станции АРС-14КМ.

Также, на полигоне «Успеновский» специалисты будут противодействовать условным диверсионно-разведывательным группам. Особое внимание в ходе сбора, будет уделено совершенствованию слаженности действий специалистов РХБЗ в ходе оценки обстановки после применения условным противником оружия массового поражения.

Всего на полевой выход привлечено более 500 человек личного состава подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса и задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице