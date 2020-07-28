28.07.2020 (08:05)

Инженеры ВВО организовали быструю переброску ударного танкового подразделения через глубоководный водоем в Амурской области

Военные инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа, навели ложный мост и организовали быструю паромную переброску усиленного танкового подразделения через водную преграду в ходе тактического учения на полигоне «Трехречье» в Амурской области.

По условиям учения, силы условного противника ударом высокоточного оружия уничтожили основной мост через водоем, заболоченная пойма которого, также является непроходимым участком. Учитывая опасность нанесения повторного удара, военные инженеры навели имитацию моста – пневматический радиолокационный отражатель. Принятые ложные действия помогли скрыть переброску усиленного танкового подразделения на другом направлении.

Основная переправа была организована при помощи секций инженерного наплавного моста ПМП. Военнослужащие скрытно развернули паромную переправу для перевозки тяжелой техники и задействовали плавающие транспортеры для перевозки личного состава и других менее габаритных машин. Прикрытие переправы от налета авиации условного противника осуществляли ЗСУ «Шилка» и расчеты ПЗРК «Игла».

В результате слаженных действий менее чем за два часа инженеры скрытно переправили более 30 танков Т-80БВ, каждый из которых весит около 43 тонн. Всего в ходе учения было переправлено около 100 единиц техники.

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