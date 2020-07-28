28.07.2020 (08:03)

К лагерному сбору приступили связисты ВВО в Бурятии

Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к очередному этапу летнего периода обучения – полевому лагерному сбору. В мероприятии принимает участие около 300 военнослужащих и будет задействовано порядка 100 единиц военной техники, в том числе подвижные радиостанции различных видов связи на базе автомобилей «КамАЗ» и «Урал» повышенной проходимости.

В течение двух недель, военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию – свертыванию и перемещению полевых узлов связи, а также автоматизированных систем управления в звене рота-батальон-соединение.

Основная цель полевого выхода – совершенствование практических навыков организации боевой подготовки командного состава, а также отработка действий каждого военнослужащего на вверенной ему технике.

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