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28.07.2020 (08:03)

К лагерному сбору приступили связисты ВВО в Бурятии

Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к очередному этапу летнего периода обучения – полевому лагерному сбору. В мероприятии принимает участие около 300 военнослужащих и будет задействовано порядка 100 единиц военной техники, в том числе подвижные радиостанции различных видов связи на базе автомобилей «КамАЗ» и «Урал» повышенной проходимости.

В течение двух недель,  военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию – свертыванию и перемещению полевых узлов связи, а также автоматизированных систем управления в звене рота-батальон-соединение.

Основная цель  полевого выхода – совершенствование практических навыков организации  боевой подготовки командного состава, а также отработка действий каждого военнослужащего  на вверенной  ему технике. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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