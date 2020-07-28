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28.07.2020 (06:40)

В Японском море корабли ТОФ и авиация в ходе учений применили ракеты, торпеды и глубинные бомбы

В акватории Японского моря кораблями Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, во взаимодействии с морской авиацией проведено тактическое противолодочное учение, в ходе которого отработаны поиск и уничтожение подводной лодки условного противника.

Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц» во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 и вертолётом Ка-27ПЛ осуществила в заданном районе поиск подводной лодки условного противника. С этой целью к учению привлекалась одна из дизельных субмарин ТОФ.

После установления контакта с подлодкой, КПУГ атаковал субмарину с комбинированным применением противолодочного оружия: ракет, торпед и глубинных бомб. БПК «Адмирал Трибуц» выполнил пуск крылатой ракеты с самонаводящейся противолодочной торпедой, а БПК «Адмирал Виноградов» произвёл залп торпедами и противолодочными глубинными бомбами.

С воздуха подлодка была атакована противолодочным вертолётом Ка-27ПЛ, который применил по ней авиационную торпеду.      

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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