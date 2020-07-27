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27.07.2020 (23:27)

В армейском корпусе Балтийского флота началось батальонное тактическо-строевое занятие

В мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота началось батальонное тактико-строевое занятие на полигоне Павенково в Калининградской области.

Плановое мероприятие боевой подготовки направлено на поэтапное обучение военнослужащих организации и ведению обороны местности. Занятие будет разделено на насколько этапов, после каждого из которых руководство проведет разбор действий каждого военнослужащего и подразделения в целом.

В ходе занятия мотострелки будут совершенствовать навыки по применению штатного вооружения и военной техники, перемещению на поле боя и оборудованию фортификационных сооружений.

Основное внимание руководства уделяется вопросам взаимодействия между мотострелковыми, артиллерийскими, танковыми и инженерными подразделениями.

В рамках мероприятия, которое продлится в течение недели, свое мастерство повысят более 500 военнослужащих армейского корпуса.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Западный военный округ , Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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