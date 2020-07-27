27.07.2020 (22:11)

На полигоне Дубровичи под Рязанью полностью поменяют мишенную обстановку к Международному конкурсу «Авиадартс-2020»

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2020» пройдет в Рязанской области с 23 августа по 5 сентября.

В настоящий момент специалисты Воздушно-космических сил приступили к подготовке мишенного поля и объектов инфраструктуры полигона Дубровичи (под Рязанью) для проведения практического этапа соревнований.

«Те цели, которые были представлены на всеармейском этапе в июле текущего года, будут изменены. Мишенная обстановка полностью претерпит изменения. Для международного этапа будут новые мишени, новая расстановка. При этом непосредственно перед началом соревнований пройдет жеребьевка, каждый экипаж получит свою персональную мишень, так что все будут в равных условиях» - заявил главный судья конкурса полковник Петр Серебряков.

Всего на полигоне Дубровичи представлены 12 типов целей (тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени), включая аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов автомобильной техники.

Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2020» также прошел в Рязанской области в июле 2020 г. В нем приняли участие 54 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации Воздушно-космических сил. Зачет проводился в 7 номинациях по родам авиации. Общекомандный зачет выиграла команда Южного военного округа, которая завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды во всех номинациях.

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