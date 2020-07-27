27.07.2020 (21:35)
В Приднестровье состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню миротворца
В Приднестровье отметили 28-ую годовщину ввода миротворческих сил Российской Федерации в регион.
Торжественные мероприятия начались с митинга, посвященного 28-ой годовщине ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровский регион. В митинге приняли участие командование российского воинского контингента миротворческих сил Российской Федерации, руководители силовых ведомств региона, а также общественные организации и местные жители.
В завершении мероприятия российские миротворцы во главе со старшим военным начальником российского воинского контингнета, а также с другими участниками митинга возложили цветы к арке «Блаженны миротворцы» и памятнику «миротворец».
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