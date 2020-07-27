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27.07.2020 (20:54)

В Санкт-Петербурге боевые корабли покинут рейд Невы после Главного военно-морского парада

В Санкт-Петербурге началось расформирование парадного строя кораблей, размещённых на рейде Невы и Кронштадтском рейде для участия в статическом показе Главного военно-морского парада.

В настоящее время специалисты Ленинградской военно-морской базы приступили к снятию со специальных швартовых устройств боевых кораблей, стоящих в линиях на рейдах. В предстоящие три ночи корабли покинут город, пройдя под разведёнными мостами.

Свои места у Васильевского острова оставят малые ракетные корабли «Серпухов» и «Мытищи», подводная лодка «Санкт-Петербург», корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов».

Вернуться в базы, размещавшиеся на Кронштадтском рейде, большой десантный корабль «Петр Моргунов», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел».

После завершения перешвартовки экипажи кораблей приступят к выполнению плановых мероприятий повседневной деятельности и боевой подготовки.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Военно-Морской Флот
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