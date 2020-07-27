27.07.2020 (20:49)

Свыше 1,5 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО приняли военную присягу

В Московской и Нижегородской областях в Кантемировской танковой, Таманской мотострелковой дивизиях, отдельной танковой бригаде, бригаде управления и разведывательной бригаде гвардейской танковой армии Западного военного округа состоялись торжественные ритуалы принятия Военной присяги, в которых приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих.

Торжественные церемонии начались с выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевых Знамен частей. На церемонии представители командования соединений и воинских частей рассказали солдатам об истории и боевом пути танковой армии.

Перед принятием Военной присяги на занятиях личный состав получил навыки по строевой, физической, огневой, инженерной, военно-медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите. Кроме того, военнослужащие изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

Юноши прошли двухнедельный карантин в специально изолированных казарменных расположениях. С солдатами проведено социологическое изучение и углубленный медицинский осмотр.

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