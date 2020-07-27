27.07.2020 (20:32)

Свыше 1 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО примут участие в тактико-специальном учении в Нижегородской области

В Нижегородской области свыше 1 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа примут участие в тактико-специальном учении на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

Военнослужащие танкового соединения совместно с разведывательным подразделением Западного военного округа примут участие в одном из эпизодов учения. К нему будет привлечено более 200 военнослужащий, задействовано несколько танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2. Подразделения отработают учебно-боевые задачи по ведению боя в городских условиях не военным методом. Такой бой является наиболее сложным в тактическом отношении ввиду отсутствия даже условной линии фронта, флангов и тыла.

В ходе учения военнослужащие в составе экипажей и боевых расчетов огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» проведут пуски 220-мм неуправляемых реактивных снарядов с термобарической боевой частью по целям на удалении 3 км. При выполнении боевой стрельбы будут поражены мишени, имитировавшие тактический десант условного противника.

В основном этапе учении будет задействовано более 800 военнослужащих, а также порядка 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, беспилотные летательные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы. В ходе учений будет отработано взаимодействие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований. В ходе решения огневых задач будут выполнены боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град», 122-мм самоходных гаубиц "Мста-С", вооружения танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2.

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