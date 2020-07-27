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27.07.2020 (20:21)

Военнослужащие подразделений спецназначения общевойсковой армии ЗВО выполнили более 500 прыжков с парашютом в Псковской области

Военнослужащие подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в ходе занятий по парашютно-десантной подготовке в Псковской области выполнили более 500 прыжков с парашютом.

В рамках практических занятий спецназовцы прошли специальный курс обучения укладки парашютов Д-10, отработали действия при возникновении нештатных ситуаций и особых случаев, выполнили подготовительные прыжки на специальном учебно-тренажерном комплексе.

Каждый из военнослужащих совершил десантирование с высоты от 600 до 900 метров не менее четырех раз для закрепления навыков до автоматизма.

После совершения прыжка из вертолета Ми-8 группам спецназа предстояло осуществить сбор в указанной точке и пеший марш по лесисто-болотистой местности, протяженностью более пяти километров, преодолеть засады и минно-взрывные заграждения условного противника.

В обучении военнослужащих задействованы опытные инструкторы-наставники, многие из которых имеют боевой опыт. Всего в практических занятиях по парашютно-десантной подготовке примут участие более 200 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Спецназ
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