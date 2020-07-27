27.07.2020 (19:52)

Экипажи более 40 самолетов и вертолетов морской авиации приступили к перелетам на аэродромы базирования после участия в Главном военно-морском параде

Сегодня экипажи более 40 самолетов и вертолётов морской авиации, которые принимали участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приступили к перелетам на аэродромы постоянного базирования.

Морская авиация, временно располагавшаяся на оперативных аэродромах Западного военного округа в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике Карелия, осуществит перелеты в части Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

В Главном военно-морском параде были задействованы самолёты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29 и Ка-31.

Пролёт парадной группы авиации над центральной частью Санкт-Петербурга в районе Сенатской площади был осуществлён в едином строю, составом тактических групп по классам воздушных судов в соответствии с решаемыми задачами.

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