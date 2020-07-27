27.07.2020 (17:54)

Участники военно-морского парада Северного флота приступили к плановой боевой подготовке

Все корабли и подводные лодки Северного флота, принимавшие участие в военно-морском параде в Североморске, прибыли в пункты постоянного базирования и приступили к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Всего в параде и военно-спортивном празднике на воде в День ВМФ было задействовано 28 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте от Северного флота участвовали атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», три противодиверсионных катера, а также самолёты и вертолёты объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Сегодня в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки вышли большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога», которые примут участие в очередном арктическом походе по трассе Северного морского пути.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» совершил переход в главную базу подводных сил — Гаджиево.

Тральщики, малые ракетные и противолодочные корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота и дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» прибыли в Полярный.

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», впервые участвовавший в военно-морском параде, посвящённом Дню ВМФ России, также приступил к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» проводит слаживание экипажа на североморском рейде в Кольском заливе.

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