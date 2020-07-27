27.07.2020 (17:38)

Саперы ЮВО с начала года очистили от взрывоопасных предметов более 800 га сельхозугодий в Чечне

Военнослужащие сводной группы разминирования Южного военного округа (ЮВО) с начала года очистили более 800 га от взрывоопасных предметов (ВОП) на территории сельскохозяйственных угодий в Чеченской Республике.

В этом году работы по разминированию начались с 1 апреля на 927 га сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда в Курчалоевском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Серноводском районах на высотах от 100 до 1,3 тыс. м.

В настоящее время саперы ЮВО уже выполнили задачи по разминированию и очистке местности от ВОП на 844 га. В ходе очистки местности было обнаружено более 850 ВОП, в том числе противопехотные мины, гранаты, артиллерийские боеприпасы.

Личный состав саперных подразделений выполняет задачи в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол». Для разминирования военнослужащие применяют инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун» и современные миноискатели ППО-2И.

На разминировании задействовано более 15 единиц военной техники, а также расчеты минно-розыскных собак. Также привлечены группы разминирования мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне.

Справочно:

К работам по разминированию и сплошной очистке местности Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов инженеры ЮВО приступили в мае 2012 г. Всего было запланировано очистить порядка 16 тыс. га земель сельхозназначения и лесного фонда, но за 7 лет военнослужащие обследовали более 20 тыс. га, обнаружив и уничтожив более 37 тыс. взрывоопасных предметов (мин, снарядов, ВОГ, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств).

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