27.07.2020 (17:33)

Танкисты, огнемётчики и зенитчики ЦВО провели совместную операцию по уничтожению условного противника под Оренбургом

Военнослужащие танковых, огнеметных и зенитных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) провели совместную операцию по уничтожению условного противника в Оренбургской области.

По замыслу учения, танкистам предстояло нанести огневое поражение бронетехнике противника, прорвать его оборону и обеспечить нанесение удара огнеметными подразделениями. Огнеметчики, применив РПО-А «Шмель», нанесли огневое поражение по джихад-мобилям и командным пунктам боевиков. После этого зенитчики с помощью зенитных установок ЗУ-23-2, смонтированных на автомобилях «Урал», остановили контратаку террористов, которая проводилась при поддержке автомобилей с установленными на них противотанковыми ракетными комплексами.

К учению привлекались более 700 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц военной и специальной техники.

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