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27.07.2020 (17:26)

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали дозаправку в небе над Поволжьем

Фото Видео

В Саратовской области экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили полеты, отработав дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78.

Взлет самолетов дальней авиации выполнялся с разных аэродромов. Дозаправка проводилась в дневное время суток на высотах свыше 5 тыс. метров и скорости около 600 километров в час. При этом расстояние между самолетами составляло менее 30 метров.

Особенность данных полетов заключается в том, что в них принимали участие молодые офицеры.

Отработка данных воздушных элементов является одним из наиболее сложных и одновременно необходимых в летной подготовке экипажей дальней авиации, позволяющих значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Подобные элементы летной подготовки экипажи дальней авиации выполняют регулярно.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС
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