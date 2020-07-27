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27.07.2020 (17:23)

Неделя контрольных занятий по боевой подготовке стартовала на российской военной базе в Таджикистане

Неделя контрольных занятий по предметам боевой подготовки стартовала на горных полигонах Ляур и Самбули российской военной базы в Таджикистане.

До конца недели военнослужащим предстоит отработать нормативы по основным предметам боевой подготовки: огневой, тактической, специальной, физической, радиационной, химической и биологической защите, а также сдать контрольные упражнения по вождению гусеничной и колесной техники в разное время суток.

Мотострелки, танкисты и разведчики выполнят упражнения контрольных стрельб в составе экипажей боевых машин. Особое внимание в ходе занятий будет уделено проверке индивидуального мастерства военнослужащих и слаженности их действий в составе взводов и рот.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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