27.07.2020 (17:01)

О славных страницах истории Тыла Вооруженных Сил России расскажет книжная выставка Военной научной библиотеки Генерального штаба ВС РФ

Военная научная библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации ко Дню Тыла ВС РФ подготовила книжную выставку «Славные страницы истории Тыла Российской Армии», которая пройдет с 27 июля по 10 августа.

Книги, представленные на выставке, рассказывают об учреждении первого самостоятельного снабженческого органа — Провиантского приказа, об образовании двух служб: провиантской — для обеспечения войск продовольствием и фуражом, и комиссариатской — для финансирования, обеспечения вещевым имуществом, обозом и ручным оружием.

На выставке можно встретить книги, посвящённые дальнейшему развитию тыловых служб с учетом опыта, накопленного в ходе войн.

Особое место занимает литература, раскрывающая общие закономерности развития тылового обеспечения русской армии, его состояние и организацию отдельных видов снабжения.

Выставка будет интересна не только для военнослужащих службы тыла, но и для широкого круга читателей.

Справочно:

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации №225 от 7 мая 1998 года, 1 августа в России отмечается памятная дата — День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице