27.07.2020 (15:46)

Спецназ ЦВО стал лучшим на всеармейском конкурсе «Зеленая тропа–2020» в Самарской области

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, стали лучшими на всеармейском конкурсе по полевой выучке среди разведывательных групп спецназа «Зеленая тропа», который проходил в Самарской области.

Второе и третье места заняли команды Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова и Воздушно-десантных войск соответственно.

Конкурс проходил на полигоне Новая Бинарадка в девять этапов. Более 250 участников из всех военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск соревновались в действии разведгрупп при перемещении на большие расстояния, преодолении водных преград, выполнении специальных задач, боевой стрельбе, действии разведчиков на наблюдательном посту и выводе разведывательной группы в тыл противника. Также была проверена подготовка военнослужащих по военной топографии, инженерной и медицинской подготовке, знания вооружения и военной техники иностранных армий.

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