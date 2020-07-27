27.07.2020 (15:46)
Спецназ ЦВО стал лучшим на всеармейском конкурсе «Зеленая тропа–2020» в Самарской области
Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, стали лучшими на всеармейском конкурсе по полевой выучке среди разведывательных групп спецназа «Зеленая тропа», который проходил в Самарской области.
Второе и третье места заняли команды Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова и Воздушно-десантных войск соответственно.
Конкурс проходил на полигоне Новая Бинарадка в девять этапов. Более 250 участников из всех военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск соревновались в действии разведгрупп при перемещении на большие расстояния, преодолении водных преград, выполнении специальных задач, боевой стрельбе, действии разведчиков на наблюдательном посту и выводе разведывательной группы в тыл противника. Также была проверена подготовка военнослужащих по военной топографии, инженерной и медицинской подготовке, знания вооружения и военной техники иностранных армий.