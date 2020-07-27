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27.07.2020 (15:28)

Военные железнодорожники ЦВО на учении построят 400-метровый мост через реку Иртыш в Сибири

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Омской области, в ходе учения, начавшегося сегодня, построят 400-метровый мост через реку Иртыш для восстановления движения по Транссибирской магистрали.

Согласно замыслу учения, на первом этапе военные железнодорожники проложат обходной железнодорожный путь длиной более километра, затем установят рамно-эстакадный мост длиной 400 метров.

Кроме того, в ходе выполнения задач военнослужащим предстоит отработать ряд тактических задач, в которые входит отражение нападений условных диверсионно-разведывательных групп с воды и суши, а также проведут разведку дна реки перед строительством моста.

На учение, которое пройдет с 27 по 30 июля, привлечены около 800 военнослужащих, задействовано более 150 единиц специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Железнодорожные войска , Центральный военный округ
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