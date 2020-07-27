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27.07.2020 (15:24)

В ЦВО начались 11 специальных учений по всестороннему обеспечению войск

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отработают всестороннее обеспечение войск в ходе 11 специальных учений, начавшихся сегодня.

Учения, которые проводятся под руководством заместителей командующего войсками ЦВО, начальников управлений, родов войск и служб штаба округа, проходят на полигонах в нескольких регионах РФ: Кемеровской, Самарской, Свердловской и Оренбургской областях.

Военнослужащие отработают вопросы организации системы управления войсками, материально-технического обеспечения перегруппировки и развертывания войск в районах боевого предназначения, радиационной, химической и биологической защиты, медицинского и инженерного обеспечения, комендантской службы и другие задачи всестороннего обеспечения войск при планировании и ведении операций.

Учения являются заключительным этапом подготовки к двустороннему командно-штабному учению со 2-й и 41-й общевойсковыми армиями и завершатся 6 августа.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб ЦВО расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения
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