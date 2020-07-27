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27.07.2020 (15:20)

Накануне 90-й годовщины Воздушно-десантных войск в Камышинском соединении отдали дань памяти герою-десантнику Александру Колгатину

Накануне 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, гвардейцы-десантники Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения собрались у памятника уроженца города Камышин,  Героя России Александра Колгатина.

 Каждый год в день рождения Александра Колгатина здесь собираются родные, земляки героя-десантника и военнослужащие соединения. Его маму, Валентину Сергеевну, приветствовали представители командования Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, администрации Волгоградской области и г. Камышина, ветеранских и общественных организаций.

«Сегодня мы пришли к памятнику Александру Колгатину, чтобы отдать дань памяти гвардейцу-десантнику. Живущие сейчас обязаны жизнью тем, кто грудью защищал Отечество и отдал жизнь за свободу
и независимость нашей Родины», – отметил командир Камышинского отдельного гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Андрей Кондрашкин.

 Сегодня гвардии старшему лейтенанту Александру Колгатину исполнилось бы 45 лет. 20 лет назад он вместе с другими гвардейцами-десантниками 6-й роты принял неравный бой с боевиками Хаттаба и Басаева в Аргунском ущелье и геройски погиб, подорвав гранатой себя и террористов.  

Подвиг «крылатой пехоты» стал символом воинской доблести новой Российской армии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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