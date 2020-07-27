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27.07.2020 (14:56)

В Калининградском морском канале началось расформирование парадного строя кораблей Балтийского флота после Дня ВМФ

В Калининградском морском канале началось расформирование парадного строя кораблей Балтийского флота, принимавших участие в праздничных мероприятиях в честь Дня ВМФ.

В настоящее время проводятся работы по снятию с бочек (специальных швартовых устройств) боевых кораблей, стоящих в линии военно-морского парада в Балтийске.

Сегодня эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Сообразительный», судно связи «Василий Татищев», пограничный сторожевой корабль «Надежный», малый противолодочный корабль «Калмыкия», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257» и базовый тральщик «Сергей Кобасьев» займут места у своих причалов.

После завершения перешвартовки экипажи кораблей приступят к выполнению плановых мероприятий повседневной деятельности и боевой подготовки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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