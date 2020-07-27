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27.07.2020 (14:15)

Восемь высокогорных подразделений выполнили самое сложное задание конкурса «Эльбрусское кольцо–2020»

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Участники всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо–2020» в ходе третьего и четвертого дня состязаний проявили свои навыки в прохождении одного из самых сложных этапов конкурса — «Горная полоса препятствий» — в районе города Тырныауз в Приэльбрусье.

При выполнении упражнений военнослужащие преодолели спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутого троса, выполнили метание гранаты на дальность в условиях крутого склона, спуск и подъем груза весом 24 кг. Горная полоса препятствий общей протяженностью 650 м и суммарном набором высоты около 100 м была оборудована на участке естественного, но сильно пересеченного рельефа.

По условиям конкурса все преграды участники преодолевали в обмундировании и со штатным вооружением.

В ходе первых соревновательных дней военнослужащие состязались в ориентировании в горной местности, лазании по горным склонам одиночно и в связках.

Справочно:

Конкурс на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо» начался 22 июля на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

Организатор конкурса — Управление физической подготовки и спорта Вооружённых Сил Российской Федерации. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо–2020» состоится 4 августа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Южный военный округ , Эльбрусское кольцо
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