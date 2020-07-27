27.07.2020 (14:15)

Восемь высокогорных подразделений выполнили самое сложное задание конкурса «Эльбрусское кольцо–2020»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Восемь высокогорных подразделений выполнили самое сложное задание конкурса «Эльбрусское кольцо–2020»

Участники всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо–2020» в ходе третьего и четвертого дня состязаний проявили свои навыки в прохождении одного из самых сложных этапов конкурса — «Горная полоса препятствий» — в районе города Тырныауз в Приэльбрусье.

При выполнении упражнений военнослужащие преодолели спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутого троса, выполнили метание гранаты на дальность в условиях крутого склона, спуск и подъем груза весом 24 кг. Горная полоса препятствий общей протяженностью 650 м и суммарном набором высоты около 100 м была оборудована на участке естественного, но сильно пересеченного рельефа.

По условиям конкурса все преграды участники преодолевали в обмундировании и со штатным вооружением.

В ходе первых соревновательных дней военнослужащие состязались в ориентировании в горной местности, лазании по горным склонам одиночно и в связках.

Справочно:

Конкурс на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо» начался 22 июля на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

Организатор конкурса — Управление физической подготовки и спорта Вооружённых Сил Российской Федерации. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо–2020» состоится 4 августа.

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