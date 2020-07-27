27.07.2020 (14:13)

Сотрудник ФГКУ «Центррегионжилье» занял второе место в конкурсе «Лучший специалист юридической службы ВС РФ»

Начальник юридического отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Максим Бровин занял второе место на конкурсе «Лучший специалист юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации».

Конкурс состоял из двух этапов. Первый заключался в рассмотрении, изучении и оценке конкурсных дел кандидатов, на втором этапе конкурсной комиссией, состоящей из шести человек под председательством одного из заместителей главнокомандующего видом Вооруженных Сил, командующего войсками военного округа, руководителя центрального органа военного управления, проводился отбор и утверждение кандидатов. Этап состоял из теоретической части, которая проводилась в форме ответов на 50 контрольных вопросов, и практической части, которая заключалась в решении проблемно-ситуационной задачи правового характера.

Также в ходе конкурса было необходимо устно изложить свою точку зрения на заданную тему правовой направленности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице