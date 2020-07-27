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27.07.2020 (13:37)

Ракетчики и артиллеристы Черноморского флота проводят учение на полигоне Железный Рог

Подразделения ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) проводят учение в рамках лагерного сбора на полигоне боевой подготовки Железный Рог на Кавказском побережье.

Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» и расчёты самоходных артиллерийских комплексов «Берег» совершили марши в составе колонн военной техники на полигон для проведения учебных стрельб.

Начался лагерный сбор с оборудования и маскировки занятых позиций и сдачи нормативов по приведению комплексов в боевой режим работы.

В ходе сбора военнослужащие проведут тренировки по выполнению задач по предназначению, сдадут зачёты по специальностям и выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским мишенным позициям.

В мероприятии принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано порядка 40 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Артиллерия , Южный военный округ
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