27.07.2020 (13:18)

Экипажи оперативно-тактической авиации ЦВО вернулись на аэродром базирования после учения по дозаправке топливом

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) преодолели более 2,5 тыс. километров и вернулись на аэродром базирования в Красноярском крае после участия в совместном учении по дозаправке топливом в воздухе, завершившемся в Челябинской области.

Сверхзвуковые всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31БМ выполнили перелет с военного аэродрома Шагол в Челябинской области на аэродром базирования Канск в Красноярском крае.

В результате учения экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ совместно с экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, самолетов-разведчиков Су-24МР и авиационного танкера Ил-78 отработали сложнейший элемент летной подготовки — дозаправку топливом в воздухе, выполнили около 100 дозаправок, получили и продлили допуск на выполнение данного вида пилотажа.

Всего в учении было задействовано около 20 самолетов оперативно-тактической авиации, самолет-заправщик Ил-78 военно-транспортной авиации и более 150 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

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