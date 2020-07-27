27.07.2020 (12:30)

В штабе 41-й общевойсковой армии ЦВО состоялось торжественное собрание, посвященное 22-летию со дня образования объединения

В штабе 41-й общевойсковой армии (41 ОА) Центрального военного округа (ЦВО) состоялось торжественное собрание, посвященное 22-летию со дня образования объединения.

В мероприятии приняли участие представители командования объединения, ветераны боевых действий, ветераны военной службы.

Пять офицеров 41-й ОА награждены государственными и ведомственными наградами. Кроме того, 15 военнослужащих объединения были награждены благодарственными письмами и ценными подарками за высокие показатели боевой подготовки.

41-я ОА была организована указом Президента РФ в 1998 году. На данный момент объединение дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи. С 2018 года войсками армии командует генерал-майор Яков Резанцев.

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