27.07.2020 (12:24)

Около 6 тыс. новобранцев Воздушно-десантных войск приведены к Военной присяге

Во всех соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск (ВДВ) состоялись торжественные ритуалы принятия Военной присяги молодым пополнением.

Перед лицом своих командиров, товарищей, родных и близких новобранцы торжественно присягнули на верность Родине.

До принятия присяги молодые военнослужащие прошли курс общевойсковой подготовки.

В течение месяца призывники изучали общевоинские уставы, занимались строевой, физической и огневой подготовкой. Самым главным событием для будущих десантников стала воздушно-десантная подготовка, где они учились укладке парашютной системы Д-10, отрабатывали практические действия парашютиста на снарядах воздушно-десантного комплекса.

Торжественные церемонии принятия присяги прошли на территориях воинских частей в Пскове, Уссурийске, Новороссийске, Омске, Туле, Иванове, Камышине, Улан-Удэ, Рязани и в Московской области.

По окончании ритуалов командиры частей провели встречи с родителями военнослужащих, ответили на все интересующие их вопросы.

За год службы десантники пройдут курс общевойсковой подготовки, примут участие в полевых выходах, боевых стрельбах и совершат прыжки с парашютом.

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