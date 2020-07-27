27.07.2020 (12:05)

Российские мотострелки в Таджикистане учились уничтожать боевиков

Мотострелки 201-й военной базы на бронетранспортерах БТР-82А в ходе тактического учения в горах Таджикистана уничтожили обороняющихся условных боевиков.

По замыслу учения, противник вышел в район полигона Ляур, занял господствующий рубеж и перешел к обороне. Подразделения мотострелкового соединения получили задачу выдвинуться из глубины, перейти в атаку и уничтожить огневые позиции незаконного вооруженного формирования. Действия мотострелков поддерживали экипажи танков Т-72, которые наносили точечные удары по укрепленным огневым позициям «боевиков». Также для уничтожения пикапов, джихад-мобилей и другой бронированной техники были задействованы переносные противотанковые комплексы «Фагот» с полуавтоматическим наведением ракеты на цель.

Корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые в режиме реального времени передавали на командный пункт результаты стрельбы.

В двухдневном учении было задействовано более 600 военнослужащих и свыше 80 единиц боевой и специальной техники.

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