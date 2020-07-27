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27.07.2020 (11:59)

В Сибири прошло крупное тактические учение артиллерии с боевой стрельбой

Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, выполнили боевые стрельбы из различных видов штатного вооружения в рамках тактического учения на полигоне Юргинский.

В ходе учения тактические группы совершили марш на технике в назначенный район, замаскировались и выполнили стрельбу сосредоточенным и беглым огнем по целям, имитирующим позиции, бронетехнику и живую силу противника. Огонь велся из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган». Контроль поражения целей обеспечивал беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

В рамках мероприятия боевой подготовки артиллеристы отработали вопросы организации обороны и наступления, совершения маневренных действий, а также взаимодействия подразделений, входящих в тактическую группу.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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