27.07.2020 (11:43)

В Севастопольской бухте началось расформирование парадного строя кораблей Черноморского флота после Дня ВМФ

В акватории Севастопольской бухты после проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России, началось расформирование парадного строя кораблей Черноморского флота.

На празднике жители и гости города-героя увидели девять боевых кораблей и судов обеспечения на двух парадных линиях, в том числе новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Ингушетия», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России, а также старейшее на Российском флоте действующее спасательное судно «Коммуна».

Корабли снимают с парадных бочек с применением рейдовых буксиров отряда судов обеспечения Черноморского флота.

После пополнения материальных запасов корабли продолжат выполнение задач по предназначению.

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