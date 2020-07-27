Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.07.2020 (11:43)

В Севастопольской бухте началось расформирование парадного строя кораблей Черноморского флота после Дня ВМФ

В акватории Севастопольской бухты после проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России, началось расформирование парадного строя кораблей Черноморского флота.

На празднике жители и гости города-героя увидели девять боевых кораблей и судов обеспечения на двух парадных линиях, в том числе новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Ингушетия», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России, а также старейшее на Российском флоте действующее спасательное судно «Коммуна».

Корабли снимают с парадных бочек с применением рейдовых буксиров отряда судов обеспечения Черноморского флота.

После пополнения материальных запасов корабли продолжат выполнение задач по предназначению.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Ставрополе состоялся чемпионат ЮВО по легкоатлетическому кроссу
Военные психологи 49-й армии ЮВО обследовали более 2 тыс. новобранцев весеннего призыва
На полигоне Прудбой ЮВО принимаются специальные меры по сохранению здоровья военнослужащих в жарких условиях
ФГКУ «Росвоенипотека» в Волгоградской области подвела итоги работы программы «Военная ипотека» за первое полугодие 2020 года

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Главный военно-морской парад
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false