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27.07.2020 (10:41)

В Свердловской области проходит учение РВСН

В рамках учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которое началось сегодня в Свердловской области, на маршруты боевого патрулирования вышли автономные пусковые установки мобильного ракетного комплекса «Ярс».

В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. При этом проведен ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

При совершении марша колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности. По замыслу учения, диверсанты использовали отравляющие вещества на дальних подступах к полевым позициям.

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок с применением новейших образцов перспективной техники.

Подразделения РХБ защиты РВСН применили современные унифицированные тепловые машины УТМ-80М для проведения полной специальной обработки техники. В ходе учений подразделения РХБ защиты РВСН в Свердловской области провели специальную обработку более 100 единиц техники, в том числе пусковых установок ПГРК «Ярс».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Учения
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