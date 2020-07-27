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27.07.2020 (08:35)

Летчики ЮВО осваивают новейшую систему «Гефест» при бомбометании узлов связи условного противника

В Южном военном округе (ЮВО) состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) с летным составом штурмовой авиации двух авиачастей округа, базирующихся в Ставропольском и Краснодарском краях.

В ходе практической части ЛТУ пилоты новейших штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО выполнили бомбометание и боевые стрельбы по наземным мишеням, имитирующим узлы связи условного противника.

Бомбометание пилоты штурмовиков провели из горизонтального полета с минимально возможных высот с использованием прицельно-навигационной системы «Гефест», которая устанавливается на все последние модификации легендарного штурмовика Су-25.

Данная система принимает, обрабатывает получаемую от различных датчиков информацию и вырабатывает данные для применения неуправляемого вооружения, что вплотную приближает данное вооружение к управляемому.

Кроме того, летчики штурмовиков отработали летно-тактические задания по преодолению зоны ПВО «противника», полеты по заданному маршруту, выполнили элементы сложного пилотажа на средних высотах.

Бомбометание и боевые стрельбы состоялись на специализированном авиационном полигоне ЮВО на Кубани.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Учения
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