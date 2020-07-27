27.07.2020 (08:30)

Инженеры соединения ЮВО под Волгоградом очистили воду из реки для питья

Инженеры мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках лагерного сбора выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена» для оборудования средств полевого водообеспечения.

СКО-10, в отличие от станций предыдущего поколения, очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.

В ходе учения военнослужащие отработали задачи по разведке источников воды, оборудованию пунктов ее сбора и очистки. Всего было собрано и продезинфицировано более 50 тонн воды.

При обучении обустройству пунктов полевого водообеспечения воды особое внимание уделялось выбору правильной схемы расположения элементов рабочей площадки и обеспечению защиты от воздействия оружия массового поражения.

Вся добытая и очищенная вода пошла на нужды тысячи мотострелковых подразделений, привлеченных на полевой выход.

В мероприятиях принимали участие более 200 военнослужащих инженерного подразделения ЮВО, было задействовано около 30 единиц специальной техники.

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