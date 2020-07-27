27.07.2020 (08:25)

Военнослужащие ЮВО проведут артиллерийские дуэли на полигоне Прудбой под Волгоградом

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) проведут артиллерийские дуэли в рамках лагерного сбора на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Артиллеристы будут состязаться между собой в скорости и точности выполнения задач, поочередно выступая в роли противника. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии будет организована в единой системе разведывательно-огневого контура с учетом опыта боевых действий современных вооруженных конфликтов.

В ходе учебных боёв артиллерийскими подразделениями будут активно применяться современные комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», комплекс артиллерийской разведки «Аистенок» и беспилотная авиация.

В полевых занятиях принимают участие более 500 военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц вооружения и боевой техники.

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