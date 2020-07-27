27.07.2020 (08:15)
Разведчики Восточного военного округа преодолевают «Тропу разведчика»
Разведчики мотострелковых соединений Восточного военного округа отрабатывают нормативы по преодолению километровой полосы препятствий - так называемой «Тропы разведчика». Она включает в себя более 30 элементов сооружений, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений – преодоление всех этих элементов должно научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях.
Помимо преодоления «Тропы разведчика» с военнослужащими проведут занятия по тактической, инженерной подготовкам, вождению колесной техники и минно-взрывному делу, выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин.
Также в ходе подготовки одной из наиболее трудных задач станет «движение по азимуту». Военнослужащие должны будут на скорость преодолеть маршрут в 10 километров, двигаясь строго по контрольным точкам, найти которые военнослужащие должны сами, используя специальные навыки.
Кроме того, военнослужащие отработают приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке, как днём, так и ночью в любых погодных условиях и выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.
В конце полевого выхода разведчики проведут тактико-специальные учение с применением БЛА, конкурсы на лучшего разведчика (разведчика-оператора), механика-водителя (водителя), стрелка-снайпера, лучший разведывательный взвод и роту.