27.07.2020 (08:10)

В общевойсковой армии ВВО в Бурятии, значительно возросла интенсивность боевой подготовки войск

Значительный рост интенсивности боевой подготовки в соединениях и воинских частях отмечен с начала летнего периода обучения в общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии.

Так, в июле вдвое по сравнению с предыдущим месяцем увеличено количество боевых стрельб и занятий по вождению боевых машин.

Состязание за право заслужить почетное наименование «ударного подразделения» этим летом развернулось среди всех соединений и воинских частей объединения.

Около 50 процентов полевых занятий в летнем периоде обучения проводится в ночное время. В боевых стрельбах взводов и ротных тактических учениях вместе с мотострелками и танкистами во взаимодействии принимают участие приданные подразделения артиллерии, радиационно-химической и биологической защиты, разведки и др.

В ходе регулярных проверок боевой готовности подразделениями и воинскими частями отрабатываются задачи передислокации на незнакомые полигоны с совершением комбинированных маршей на расстояния от 250 до одной тысячи километров.

Так, на прошлой неделе ночными боевыми стрельбами завершились масштабные тактические учения с группировкой войск Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье. В учениях, на которых активно использовался опыт военного конфликта в Сирии, приняли участие около 6 тысяч военнослужащих объединения ВВО.

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