27.07.2020 (08:05)

Новейший комплекс «Палантин» поступит на вооружение подразделения РЭБ ВВО в Забайкалье

Новейший высокомобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня «Палантин» поступит на вооружение подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, до конца текущего года.

Комплекс предназначен не только для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи вероятного противника, но и для ведения радиоэлектронной разведки. Возможности аппаратуры радиопомех позволяют «ослепить» врага в коротковолновом, ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Помимо этого, комплекс наделен системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки (РЭР) в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения.

Помимо этого, разработчиками реализована современная система поддержки принятия решений, что позволяет комплексу без участия человека выстраивать оптимальный алгоритм выполнения задач, автономно распределять ресурсы и функциональную нагрузку каждой из машин.

Ранее, «Палантин» завершил войсковые испытания и стоит на вооружении в частях РЭБ ВС РФ. Специальное оборудование комплекса смонтировано на 4-осных автомобилях КАМАЗ.

По отзывам специалистов, новая техника полностью соответствует предъявляемым требованиям и заявленным производителем характеристикам.

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