27.07.2020 (08:00)

Артиллеристы ВВО в Бурятии выполнили более 100 нормативов и около 150 учебно-боевых задач за один день

В артиллерийских подразделениях и соединениях Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, прошел «Единый день огня».

Военнослужащие выполнили нормативы приведения штатного артиллерийского вооружения в боевую готовность, произвели условные стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Торнадо-Г», самоходных артиллерийских гаубиц «Акация».

С командного пункта подавались различные вводные, в ходе которых военнослужащие проводили корректировку и прицеливание орудий, после чего отрабатывались стрельбы, как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Командиры подразделений при этом осуществляли управление и корректировку огня.

В едином замысле тактической обстановки артиллеристы отработали более 100 нормативов, выполнили около 150 огневых задач.

В практических действиях приняли участие около 1000 военнослужащих и было задействовано более 150 единиц техники.

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