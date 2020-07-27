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27.07.2020 (07:55)

В первых числах августа в Приморской общевойсковой армии ВВО начнется двухстороннее тактическое учение

В первых числах августа в Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа начнется двухстороннее тактическое учение.

На полигоне «Сергеевский» Приморского края свыше 4000 военнослужащих отработают вопросы организации маршей, оборудования опорных пунктов, налаживания системы связи, устройства фортификационных сооружений, а также тактические действия подразделений в обороне и наступлении днем и ночью.

Кроме того, на предстоящих двухсторонних учениях будет привлечено порядка 1000 боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72, самоходных гаубиц «Мста-С», минометные комплексы и артиллерийские установки, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), техника связи, вертолеты, а также целый ряд специальной гусеничной и колёсной техники.

Финалом учений планируется проведение этапа боевой стрельбы с применением всех видов штатного вооружения военной техники. Мотострелки и танкисты, поразят предположительно полторы тысячи мишеней, имитирующую бронетехнику и живую силу условного противника.

Предстоящие мероприятие будет являться подготовкой подразделений к совместному российско-лаосскому военному учению «Ларос», которое состоится в 2020 году.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Учения
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