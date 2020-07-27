27.07.2020 (07:45)
Сотрудники военной полиции ВВО приступили к обучению на курсах повышения квалификации
Сотрудники военной полиции Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, начали обучение на спецкурсах с участием инструкторов из МВД.
Занятия проходят в Окружном учебном центре в Хабаровском крае. В рамках учебного процесса с военнослужащими военной полиции проводятся занятия по обращению со штатными спецсредствами и нелетальным оружием, стоящими на вооружении. Также, представители МВД проведут занятия по нормам права, в ходе которого ознакомят военнослужащих с изменениями в нормативно-правовой базе. Неотъемлемой частью программы обучения являются занятия по огневой подготовке, рукопашному бою и силовому задержанию нарушителей.
Сотрудники военной полиции, успешно прошедшие обучение, получат свидетельства об окончании курсов и квалификацию «инспектор военной полиции».