27.07.2020 (07:45)

Сотрудники военной полиции ВВО приступили к обучению на курсах повышения квалификации

Сотрудники военной полиции Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, начали обучение на спецкурсах с участием инструкторов из МВД.

Занятия проходят в Окружном учебном центре в Хабаровском крае. В рамках учебного процесса с военнослужащими военной полиции проводятся занятия по обращению со штатными спецсредствами и нелетальным оружием, стоящими на вооружении. Также, представители МВД проведут занятия по нормам права, в ходе которого ознакомят военнослужащих с изменениями в нормативно-правовой базе. Неотъемлемой частью программы обучения являются занятия по огневой подготовке, рукопашному бою и силовому задержанию нарушителей.

Сотрудники военной полиции, успешно прошедшие обучение, получат свидетельства об окончании курсов и квалификацию «инспектор военной полиции».

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