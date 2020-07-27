27.07.2020 (07:30)

На Дальнем Востоке впервые состоится финал международного конкурса АрМИ-2020 «Суворовский натиск»

На полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза Рокоссовского К.К. (Амурская область) впервые состоится финал международного конкурса полевой выучки экипажей мотострелковых подразделений «Суворовский натиск», который является одним из главных и самых зрелищных конкурсов системы Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Открытие конкурса планируется на 23 августа. Ожидается, что на Дальний Восток прибудет не менее 10 команд от разных стран мира.

Месяц назад на полигоне училища состоялся Всеармейский этап соревнований среди сильнейших команд Вооруженных Сил России, на котором победу одержала команда ДВОКУ. В настоящее время из сильнейших экипажей сформирована команда страны для участия в международном этапе.

Всего в ходе АрМИ-2020 будет проведено 30 конкурсов на территории 5 государств (России, Азербайджана, Армении, Беларуси, и Узбекистана). В военных играх примет участие более 200 команд, в состав которых войдут около 5 тысяч военнослужащих.

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