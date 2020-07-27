27.07.2020 (07:25)

Крупные учения с привлечением более 4 тысяч военнослужащих ВВО стартовали на Дальнем Востоке

Два мотострелковых соединения Восточного военного округа подняты по учебной тревоге в ходе стартовавшего крупного двустороннего учения на территории Амурской области и Еврейской автономной области. В учении задействовано более 4 тысяч военнослужащих.

Подразделения и штабы выдвинулись на полигоны, где будут проведены маневры двух крупных войсковых группировок, которые будут противостоять друг против друга в единой тактической обстановке. Практические действия войск будут идти более одной недели.

В ходе выдвижения отрабатываются вопросы скрытного перемещения войск в сложной тактической обстановке. Для маневров используются основные и рокадные дороги, прикрытие войск осуществляется средствами войсковой ПВО.

В учении задействованы недавно поступившие современные танки Т-80БВ, самоходные артиллерийские установки Мста-С и «Акация», модернизированные реактивные системы залпового огня «Град» и другая современная техника общим количеством около 800 единиц. На всех этапах будут применяться беспилотные летательные аппараты, а также отрабатываться тактика действий, основанная на опыте современных вооруженных конфликтов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице